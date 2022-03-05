Sinema sektörüne 1 milyon 814 bin lira destek sağlanacak - Son Dakika
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Sinema sektörüne 1 milyon 814 bin lira destek sağlanacak

05.03.2022 09:37
Sinema sektörüne 1 milyon 814 bin lira destek sağlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek sağlanacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni ve nitelikli eserlerin üretimiyle Türk sinemasının gelişimine ve gençlerin sektöre adım atmalarına imkan sağlayacak destekler için, sinema sektörü ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Değerlendirme sonucunda, 30 senaryo ve diyalog yazım projesine 624 bin lira, 31 kısa film yapım projesine 975 bin lira ve 4 animasyon film yapım projesine 215 bin lira olmak üzere toplamda 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek kararının alındığı bildirildi.

Senaryo türünde destek alan kadın oranının yüzde 50, kısa film yapım türünde ise yüzde 30 olduğu aktarılan açıklamada, animasyon film yapım türünde destek alanların tamamının kadın yönetmenlerden oluştuğu vurgulandı.

Gelecek aylarda devam edecek sinema destekleri kapsamında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım ve çekim sonrası destek başvurularının mart ayında, belgesel film destek başvurularının ise mayıs ayında değerlendirileceği duyuruldu.

Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-311522/2022-1-sayili-sinema-destekleme-kurul-kararlari-aciklan-.html" adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sinema sektörüne 1 milyon 814 bin lira destek sağlanacak - Son Dakika


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