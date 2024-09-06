Sinema Sektörüne 97 Milyon 750 Bin Lira Destek Sağlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sinema Sektörüne 97 Milyon 750 Bin Lira Destek Sağlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağlandığını duyurdu. Bu destek ile 2024 yılında sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarının 284 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

06.09.2024 11:46
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağlandığını duyurdu. Bu destek ile 2024 yılında sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarının 284 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 5'ini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 13'ünü 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 3'ünü 'Ortak Yapım' ve 1'ini de 'Çekim Sonrası' türlerindeki projeler oluşturdu. Bakanlığın desteklediği projeler arasında yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un 'Ölüleri Yakma Cemiyeti' ile yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstleneceği 'Mavi Kuş' adlı projesi yer aldı.

Öte yandan, görsel-işitsel endüstri içinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü, teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi. 'İBİ: Uzay Görevi' ve 'Ajan Simit' adlı projeler de toplantıda desteklenen projeler arasında yer aldı.

SİNEMA DESTEKLERİ YÜZDE 95 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım, yerli film gösterim, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası için toplam 145 milyon 474 bin lira destek sağlamıştı. Bakanlığın sinema sektörüne verdiği destekler, 2024 yılında yaklaşık iki kat arttı ve 284 milyon 241 bin liraya ulaştı. Bakanlığın desteklerine Sinema Genel Müdürlüğü'nün 'https://sinema.ktb.gov.tr/TR-375979/2024-5-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html' adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sinema Sektörüne 97 Milyon 750 Bin Lira Destek Sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinema Sektörüne 97 Milyon 750 Bin Lira Destek Sağlandı - Son Dakika
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