Sinop Film Festivali Geri Sayımda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Film Festivali Geri Sayımda!

Sinop Film Festivali Geri Sayımda!
06.05.2026 02:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5'inci Sinop Film Festivali, 4-8 Mayıs 2026'da gerçekleşecek. Ücretsiz etkinlikler herkese açık.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl beşincisi düzenlenen Sinop Film Festivali için geri sayım başladı.

4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesi tanıtım toplantısı, Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde yapıldı. Toplantıya Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel ile Festival Yönetmeni İzzet Arslan katılarak program ve etkinliklere ilişkin bilgi verdi. Festival Yönetmeni İzzet Arslan, beşinci yılında festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, ulusal yarışma kapsamında 212 filmin başvurduğunu açıkladı. Festivalin yalnızca kısa filmle sınırlı olmadığını vurgulayan Arslan, belgesel, uzun metraj ve uluslararası yapımların da programda yer aldığını ifade etti. Bu yıl ilk kez uluslararası filmlerin gösterileceğini kaydeden Arslan, Filistin temalı yapımların da "çığlığa kulak ver" temasıyla izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise festivalin kentin kültürel tanıtımı ve sosyal hayatı açısından önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Tarihi cezaevinin festival kapsamında önemli bir etkinlik alanına dönüştüğünü ifade eden Özarslan, etkinliklerin yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmayacağını, Gerze ve Boyabat gibi ilçelerde de gösterimler yapılacağını belirtti. Özarslan, festivalin herkese açık ve ücretsiz olduğunu vurgulayarak vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. Festivalin şehirden kırsala kadar geniş bir kitleye ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Özarslan, sinemanın toplumun her kesimiyle buluşmasının önemine dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinop Film Festivali Geri Sayımda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:31:11. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop Film Festivali Geri Sayımda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.