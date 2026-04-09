Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta 23 Nisan Coşkusu
09.04.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 23 Nisan kutlamaları büyük bir coşkuyla yapıldı, çocukların halk oyunları beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sinop'ta, "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ve halk oyunları programı renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamaların ilk durağı olan Sakarya Caddesi, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla yürüyen öğrencilerin coşkusuna ev sahipliği yaptı. Hep bir ağızdan seslendirilen marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, kentin ana damarlarını geçerek Uğur Mumcu Meydanı'na ulaştı. Yol boyunca çocukları yalnız bırakmayan Sinoplular, pencerelerden ve kaldırımlardan alkışlarla bu heyecana ortak oldu. Yürüyüşün varış noktasında kurulan sahnede ise bayram heyecanı doruğa çıktı. Öğrencilerin büyük bir disiplin ve estetikle sergilediği halk oyunları performansları, izleyenlerden tam not aldı. Yöresel kostümleriyle meydanı renklendiren çocukların sergilediği figürler, Sinop'un kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde Maarifin kalbinde çocuk etkinlikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında inşallah bir süre bir ay boyunca 23 Nisan gününe kadar tüm okullarımızda etkinlikler devam edecek. Bugün bu startı burada verdik. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimizle beraber böyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının coşkulu, sevinçli, milli birlik ve beraberliğimizi perçinleştiren bir bayrama dönüşmesini istiyorum. Geleneksel oyunlar, çocuk oyunları, folklor gösterileri, çocuklarımıza dokunabileceğimiz sosyal kültürel anlamda birçok etkinliği içine alan çok çeşitli etkinlikleri okullarımız şu anda belli bir metot çerçevesinde planlamada yaptık. İnşallah bu süreç böyle devam edecek" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:46:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Sinop’ta 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.