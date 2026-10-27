Sinop\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümü için genel prova yapıldı

Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programı kapsamında genel prova gerçekleştirildi. Öğrenciler, Hükümet Konağı önünden başlayarak bando eşliğinde İskele Meydanı'na yürüdü.

Kutlama hazırlıkları kapsamında bir araya gelen öğrenciler, okul isimlerinin yer aldığı levhalar ve Türk bayraklarıyla kortejde yer aldı. Gruplar halinde yürüyen öğrenciler, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde tören geçişinin provasını yaptı. Tarihi surların önünden geçen kortejde taşınan ay yıldızlı bayraklar renkli görüntüler oluşturdu. Bayraklarla süslenen güzergah boyunca ilerleyen öğrenciler, yürüyüşün ardından İskele Meydanı'na ulaştı.

Meydanda okullarına göre sıralanan öğrenciler, kutlama programındaki yerlerini aldı. Genel provayla, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde gerçekleştirilecek tören geçişine yönelik hazırlıklar yapıldı.