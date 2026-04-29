Sinop\'ta \'Gelincik Lahdi\' konferansı ve sergisi

Sinop'ta 2012 yılında bulunan Gelincik Lahdi'ne dair buluntular, düzenlenen konferansın ardından açılan geçici sergiyle ilk kez görücüye çıktı.

Sinop'ta düzenlenen "IV. Müze Konferansları" kapsamında, şehrin yakın tarihindeki en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri olan "Sinop'tan Sıradışı Bir Mezar ve Hikayesi: Gelincik Lahdi" konusu ele alındı. Sinop Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lahdin keşif süreci, içinden çıkan buluntular bilimsel verilerle anlatıldı.

Programın açılışında konuşan Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, müzelerin yeni vizyonuna değinerek şunları kaydetti: "Müzeler toplumların hafızası, kültürel kimliğin taşıyıcısı ve geleceğe açılan bilgi kapılarıdır. Günümüzde müzecilik anlayışı da önemli bir dönüşüm içerisindedir. Artık müzeler sessizce gezilen alanlar değil; eğitici, katılımcı, etkileşimci mekanlar haline gelmiş ve adeta canlı birer kültür merkezi olmuştur. Bu kapsamda düzenlediğimiz bu etkinlikte bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmayı, özellikle gençlerimizde kültürel miras bilincini geliştirmeyi hedeflemekteyiz."

Ozan Hetto'nun moderatörlüğünü yaptığı konferansta konuşan Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hazar Kaba, 2012 yılında Gelincik Mahallesi'ndeki bir altyapı çalışması esnasında ortaya çıkarılan lahdin detaylarını paylaştı.

Kaba, lahitte yer alan bir bireye ait kısmen zarar görmüş iskeletin gövdesine ve ayak ucuna bırakılmış, sayısı 10'u aşan seramik eserin bulunduğunu belirtti. Ayrıca mezardan çıkan kişisel bakım eşyaları, ve seramik eserlerin o dönemin sosyal yapısına ve gömü geleneklerine dair eşsiz veriler sunduğu vurgulandı.

Konferansın ardından Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, protokol üyeleriyle birlikte geçici serginin açılış kurdelesini kesti. Lahitten çıkan buluntuların yer aldığı sergi, Sinop Arkeoloji Müzesi'nde Haziran ayına kadar ziyaret edilebilecek. - SİNOP