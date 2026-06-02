Sinop'ta gençlerden 'Bağlar' sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta gençlerden 'Bağlar' sergisi

Sinop\'ta gençlerden \'Bağlar\' sergisi
02.06.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı 'Bağlar' adlı sergi, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Farklı tekniklerle üretilen eserler yoğun ilgi görürken, Resim Öğretmeni Vildan Bilgi serginin yıl sonu konseriyle ortak düzenlendiğini ve 5-6 Haziran'da ikinci bir sergi açılacağını duyurdu.

Sinop Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerince hazırlanan "Bağlar" adlı sergi, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan sergi, yoğun ilgi gördü. Farklı tekniklerle hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergide, genç sanatçıların üretimleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Resim Öğretmeni Vildan Bilgi, etkinliğin okulun yıl sonu konseriyle birlikte planlandığını belirtti. Bilgi, "Bu etkinlik, okulumuzun yıl sonu konseri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak bir çalışma. Konserde sanatçı Aytaj Rzaguliyeva sahne alacak, Bilge Hocamız ise müzik korosuna şeflik yapacak. Resim bölümü öğrencilerimiz de yıl sonu sergilerini açıyor. Bu yılki ilk yıl sonu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki sergimizi ise 5-6 Haziran tarihlerinde eski askeriye binasının önünde düzenleyeceğiz. Yıl sonu konseri ve yıl sonu sergisini ortak bir etkinlik olarak gerçekleştiriyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sebahattin Ali, Kültür Sanat, Etkinlikler, Bağlar, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinop'ta gençlerden 'Bağlar' sergisi - Son Dakika

Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:13:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta gençlerden 'Bağlar' sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.