Sinop\'ta Gezen Sinema Tırı Etkinliği

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", vatandaşlarla buluştu.

Sinop Valiliği'nin girişimleriyle, Uğur Mumcu Meydanı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" projesi, Sinoplu vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte "Gezen Ozanlar Açık Hava Konseri" ve sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Program, "Gezen Ozanlar Açık Hava Konseri" ile başladı. Konserde Türk müziğinin unutulmaz eserleri seslendirilirken, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Konserin ardından Türk sinemasının sevilen yapımlarından "Neşeli Günler" filmi açık hava gösterimiyle izleyicilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, 'Gezen Sinema Tırı'nın Türkiye'nin birçok şehrini ziyaret ettiğini belirterek, "Bu tır yaklaşık 79 ili ziyaret etti. Özellikle de deprem bölgesinde yoğun bir faaliyette bulundular. Oradaki çocuklarımıza, ailelerimize duygusal yönden ve psikolojik yönden destek verdiler. Onlarla birlikte sorunları birlikte aşmaya gayret gösterdiler. Bu tır gönül tırıdır, bir sevgi tırıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi birbirine bağlayan, kültürel açıdan birbirine yaklaştıran bir duygu seli taşıyor" dedi.

Etkinlikler bugün ve yarın devam edecek

Gezen Sinema Tırı etkinlikleri bugün ve yarın Nisa Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nda devam edecek. Program kapsamında saat 19.30'da "Gezen Ozanlar Açık Hava Konseri", saat 20.30'da ise açık hava sinema gösterimi gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilen etkinliğe Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.