Sinop'ta Gezen Sinema Tırı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Gezen Sinema Tırı Etkinliği

Sinop\'ta Gezen Sinema Tırı Etkinliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 'Gezen Sinema Tırı' projesi, açık hava konseri ve film gösterimi ile vatandaşlarla buluştu.

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", vatandaşlarla buluştu.

Sinop Valiliği'nin girişimleriyle, Uğur Mumcu Meydanı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" projesi, Sinoplu vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte "Gezen Ozanlar Açık Hava Konseri" ve sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Program, "Gezen Ozanlar Açık Hava Konseri" ile başladı. Konserde Türk müziğinin unutulmaz eserleri seslendirilirken, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Konserin ardından Türk sinemasının sevilen yapımlarından "Neşeli Günler" filmi açık hava gösterimiyle izleyicilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, 'Gezen Sinema Tırı'nın Türkiye'nin birçok şehrini ziyaret ettiğini belirterek, "Bu tır yaklaşık 79 ili ziyaret etti. Özellikle de deprem bölgesinde yoğun bir faaliyette bulundular. Oradaki çocuklarımıza, ailelerimize duygusal yönden ve psikolojik yönden destek verdiler. Onlarla birlikte sorunları birlikte aşmaya gayret gösterdiler. Bu tır gönül tırıdır, bir sevgi tırıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi birbirine bağlayan, kültürel açıdan birbirine yaklaştıran bir duygu seli taşıyor" dedi.

Etkinlikler bugün ve yarın devam edecek

Gezen Sinema Tırı etkinlikleri bugün ve yarın Nisa Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nda devam edecek. Program kapsamında saat 19.30'da "Gezen Ozanlar Açık Hava Konseri", saat 20.30'da ise açık hava sinema gösterimi gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilen etkinliğe Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sinema, Kültür, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinop'ta Gezen Sinema Tırı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:08:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Gezen Sinema Tırı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.