Sinop'un kültürel mirası için valilik ziyareti - Son Dakika
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Sinop'un kültürel mirası için valilik ziyareti

Sinop\'un kültürel mirası için valilik ziyareti
08.07.2026 12:42
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette, Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği tarafından yürütülen Sinop Dikmen Görümcek Kili, Sinop Kırmızısı ve Sinop Seramik Çamuru gibi kültürel ve doğal miras değerlerinin bilimsel araştırma, tescilleme ve gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı.

Sinop'ta kentin kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen ziyarette değerlendirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Kaşif Özkan Özcan, Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği Başkanı Yaşar Sarıkaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği tarafından kentin kültürel ve doğal mirasının korunması ile gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen Sinop Dikmen Görümcek Kili, Sinop Kırmızısı ve Sinop Seramik Çamuru üzerine araştırma ve analiz çalışmaları değerlendirildi.

Görüşmede, söz konusu değerlerin bilimsel olarak incelenmesi, tescillenmesi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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