Sinop’un 812 yıllık fetih coşkusu tuvallere yansıdı - Son Dakika
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Sinop’un 812 yıllık fetih coşkusu tuvallere yansıdı

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Sinop’un 812 yıllık fetih coşkusu tuvallere yansıdı
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Sinop’un fethinin 812. yıl dönümü kapsamında düzenlenen canlı performans resim etkinliğinde, 13 öğretmen ve 65 öğrenci kentin tarihi ve kültürel değerlerini tuvallere taşıdı.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kapsamında düzenlenen canlı performans resim etkinliğinde, 13 öğretmen ve 65 öğrenci kentin tarihi ve kültürel değerlerini tuvallere taşıdı.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip 11 farklı noktasında "Canlı Performans Resim Etkinliği" gerçekleştirildi.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında düzenlenen etkinliğe 13 öğretmen ve 65 öğrenci katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde Sinop'un tarihi yapılarını ve kültürel değerlerini resmederek fetih yıl dönümü kutlamalarına sanatla katkı sundu. Etkinlik; Şehir Kulübü, Eski Jandarma Binası, Tarihi Cezaevi, Saat Kulesi, Alaaddin Camii, Seyit Bilal Camii, Sinop Kütüphanesi, Adliye Binası, Pervane Medresesi, Sinop Kalesi ve Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan da etkinlik kapsamında resim sergi alanlarını gezdi. Vali Özarslan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel eşlik etti. AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da sergiyi gezenler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSinopSon Dakika

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