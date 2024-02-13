Sinop\'un Boyabat ilçesinde Türk halk müziği korosu konser verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Tellerden Dillere, Dillerden Gönüllere" Projesi kapsamında kurulan Türk halk müziği korosu konser verdi.
İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde kurulan koro ilk konserini 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.
On sekiz kişilik ekipten oluşan koro konser süresince Türk halk müziği dalında 19 eseri seslendirerek izleyicilerin beğenisine sundu.
Konser sonunda Kaymakam Enver Yılmaz, koroyu tebrik ederek çiçek takdim etti.
Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, konseri çok beğendiğini belirterek, "Bizlere çok güzel bir gece yaşattınız. Her seslendirdiğiniz eser birbirinden güzeldi. Tüm koro ve orkestra ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel gecenin hazırlanmasında emekleri geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz görevlilerine de teşekkür ediyorum." dedi.
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