Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi'nde kursiyerler ahşap kutu yapımına başladı - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi'nde kursiyerler ahşap kutu yapımına başladı

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Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi\'nde kursiyerler ahşap kutu yapımına başladı
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Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılında ahşap işlemeciliği dersleri başladı. İlk derste ileri yaştaki kursiyerler ahşap kutu yapımına başlayarak el becerilerini geliştirdi ve üretim sürecine katıldı.

Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ahşap işlemeciliği dersleri başladı. İleri yaştaki kursiyerler, ilk derslerinde ahşap kutu yapımına başlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de üretmenin heyecanını yaşadı.

Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılında farklı alanlarda düzenlediği eğitim faaliyetleriyle ileri yaştaki bireyleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Ahşap İşlemeciliği dersinin ilk gününde kursiyerler, birbirleriyle tanışarak yeni döneme başladı.

Ders kapsamında ahşap kutu yapımına başlayan katılımcılar, el becerilerini geliştirmeye yönelik ilk uygulamalarını gerçekleştirdi. Ahşap malzemelerle çalışmaya başlayan kursiyerler, üretim sürecine katılarak yeni beceriler kazanma fırsatı buldu.

Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle ileri yaş grubundaki bireylerin yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Ahşap İşlemeciliği dersleriyle katılımcıların hem yeni beceriler kazanmaları hem de üretim odaklı etkinliklerle sosyal yaşamlarını zenginleştirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimYaşamSon Dakika

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