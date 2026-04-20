Sıradışı Çocuklar Orkestrası'nın İlk Konseri
Sıradışı Çocuklar Orkestrası'nın İlk Konseri

20.04.2026 14:34
İzmir'de çeşitli tanılara sahip çocuklar orkestrası, büyük bir konserle sahne aldı, izleyiciler büyülendi.

İZMİR'de, farklı tanılara sahip çocuklardan oluşan Sıradışı Çocuklar Orkestrası ilk büyük konserini verdi. Sıradışı Çocuklar Orkestrası'nın şefi Tuğrul Öztürk, "Hayatımdaki en büyük gururu yaşadım. Sahnede devleşen çocuklar vardı. Şölen havasında gerçekleşen bir konserdi" dedi.

Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünün engelleri aşabileceğine örnek olan Sıradışı Çocuklar Orkestrası, müziğin evrensel diliyle farklılıkları zenginliğe dönüştürerek toplumsal bir farkındalık yaratıyor. Sıradışı Çocuklar Orkestrası, önceki gün İzmir'de sahne aldı. 15 şarkıdan oluşan konser programı izleyicilere sunuldu. Müzik öğretmeni Tuğrul Öztürk tarafından kurulan orkestra; Asperger sendromu, otizm, disleksi ve görme engeli gibi farklı tanılara sahip çocuklardan oluşuyor. Orkestrada piyanoda Günsu Ergüven, davulda Ecrin Uzar, ritimde Utkan Yakalı, gitarda Rüzgar Kalem, vokalde Zeynep Uzel ile Faruk Balcı yer aldı. Orkestrayı Tuğrul Öztürk yönetti. Müzik öğretmeni Güzel Can Yılmaz ile veliler Nevzat Gökmen ve Alper Suner de orkestrada yer aldı. Sıradışı Çocuklar Orkestrası'nın şefi Tuğrul Öztürk, "Hayatımdaki en büyük gururu yaşadım. Sahnede devleşen çocuklar vardı. Şölen havasında gerçekleşen bir konserdi" dedi.

'DİNLEYENLER BÜYÜLENDİ'

Konserde salonun dolduğunu belirten Öztürk, "Çocuklar sahnede gerçek anlamda sanatçı kimlikleriyle bulunuyorlardı ve muhteşem bir performans sergilediler. Dinleyenler büyülendi. Konserin başından sonuna kadar hiç kimse ayrılmadı, salon hep doluydu. Emek vererek, sabrederek ve disiplinli çalışmayla neler başarılabileceğini çocuklar net bir şekilde gösterdi. Konsere gelenlerin yüzde 70'ini tanımıyordum, bu çok değerli bir şey. Çok güzel bir şey başardık" diye konuştu.

Orkestranın yakın zaman da Türkiye turnesine çıkmayı hedeflediğini aktaran Öztürk, her ay bir konser vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

15:19
14:49
14:44
14:30
14:09
13:57
