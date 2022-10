Şırnak haberi | Hz. Nuh'un hayatını anlatan belgesel ilk kez Şırnak'ta çekiliyor

Hz. Nuh'un hayatını anlatan belgesel ilk kez Şırnak'ta çekiliyor

ŞIRNAK - Tufanın ardından Hazreti Nuh Peygamberin gemisinin indiği yer olduğuna inanılan Cudi Dağı'nda, Hz. Nuh'un hayat hikayesini anlatan ilk belgesel çekiliyor.

Şırnak'ta çekilen Hz. Nuh Peygamber adlı belgeselin yönetmenliğini yapan Murat Uygur, Hz. Nuh'un hayat hikayesini yeni kuşaklara ulaştırmak amacıyla belgesel çekimi başlattığını söyledi. Yaklaşık 1 yılda tamamlanması planlanan belgeselin çekimleri 2 bin 700 rakımlı Cudi Dağı Sefine bölgesinde, Kırmızı Medrese ve Hz. Nuh Türbesinde yapıldı.

Hz. Nuh Peygamber belgeselinin yönetmeni Murat Uygur, "Hz. Nuh Peygamberimizin hayat hikayesini belgeselini çekmeye geldik. Şu an Şırnak'tayız çekimlerimiz devam ediyor. Çekimlerimiz Cizre, Şırnak, aynı zamanda Cudi Dağı'nda devam ediyor. Güvenlik anlamında da bir sorun yok. Daha önce güvenlik önlemi almadan bir yere gidemiyorduk. Ama şu an huzur var, güvenlik ortamı var. Her taraf güvenli bir şekilde. Hz. Nuh Peygamberimizin belgeseli için 15 gündür çekimlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu belgeselimiz Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Türkiye ve dünyada ilk kez Hz. Nuh Peygamberimizin hayat hikayesinin belgeselini çeken bir yönetmen olarak bunun huzur ve gururunu yaşıyorum. 2 bin 700 metre yükseklikte Cudi Dağı'nın zirvesinde bu çekimleri huzur ve güven içinde yapıyoruz. Asker, polis, güvenlik korucularımız, burada hiçbir terör örgütü faaliyeti olmadığını belirtiyorlar" dedi.