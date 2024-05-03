Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

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Antalya'da huzurevinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

03.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:58
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Antalya Döşemealtı'nda İzzettin Söğüt (65), kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül (73) ile Ali Serdar Batır (66) yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel (74) ise yaralandı.

BIÇAKLA SALDIRIP KAÇTI

Saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Söğüt, aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

YAKALANDI

Ekipler, İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. Selçuk Goncegül ve Ali Serdar'ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Ali Serdar, Antalya, Selçuk, Söğüt, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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