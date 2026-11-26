Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen hızlı satranç turnuvasında Halit Taka birinci, Vedat Yardımcı ikinci, Sebahaddin Ciru üçüncü sırada yer aldı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şırnak İl Satranç Federasyonu iş birliğinde, Silopi Öğretmenevinde düzenlenen turnuvaya ilçede görevli öğretmenler katıldı. Dostluk ve centilmenlik ortamında geçen müsabakaların sonunda Halit Taka birinci, Vedat Yardımcı ikinci, Sebahaddin Ciru ise üçüncü oldu. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye girenleri tebrik ederken turnuvaya katılan öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.