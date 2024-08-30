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Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı

ŞIRNAK - 30 Ağustos Zafer Bayramının 102'inci yıl dönümü Şırnak'ta coşku ile kutlandı. Kutlama alanında askeri personelin geçişi sırasında komando marşları çalındı.

Şırnak Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla kutlama başladı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Kent Meydanında devam etti. Şırnak'taki kutlamaya Vali Cevdet Atay, 23'üncü Piyade Tümen Komutan Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kutlama programı, günün anlam ve önemi belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardında resmi geçit töreni yapıldı.

Ardından askeri geçit töreni yapıldı. Şırnak sokakları Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı askerlerinin söylediği 'Gündoğdu Marşı' ve 'Vatan Sana Canım Feda' sloganları törene damga vurdu. Askerler tarafından atılan sloganlar katılımcılardan büyük bir alkış aldı. Asker, polis, öğrenci ve resmi kurum personellerinin yürüyüşlerinin ardından araç geçişi ile tören sona erdi.