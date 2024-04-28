Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar keyifli dakikalar geçirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar keyifli dakikalar geçirdi

Şırnak\'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar keyifli dakikalar geçirdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kadın Kültür Merkezi tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğine 150 çocuk katıldı. İş insanı Yusuf Bilin'in destekleriyle gerçekleşen şenlikte çocuklar, rengarenk uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadı. Şenliğe katılanlar, uçurtma uçurmanın eğlencesini ve mutluluğunu paylaştılar. Kadın Kültür Merkezi Koordinatörü Gönül Ürgen, şenliğin geleneksel hale geldiğini ve çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirterek, Yusuf Bilin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

28.04.2024 20:29
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kadın Kültür Merkezi tarafından "uçurtma şenliği" düzenlendi.

Karşıyaka Mahallesi kırsalında düzenlenen geleneksel şenliğe katılan 150 çocuk, rengarenk uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadı.

İş insanı Yusuf Bilin'in gönderdiği uçurtmalar ile destek olduğu şenlikte çocuklar eğlendi.

Şenliğe katılan Bünyamin Uygun, uçurtma uçurarak çok eğlendiğini belirtti.

Yusuf Algan da uçurtma şenliğinde keyifli dakikalar yaşadığını aktararak, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kadın Kültür Merkezi Koordinatörü Gönül Ürgen, şenliğin geleneksel hale geldiğini ve çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirterek, Bilin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar keyifli dakikalar geçirdi - Son Dakika

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