Şırnak'ta Fotoğrafçılık ve Gençler - Son Dakika
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Şırnak'ta Fotoğrafçılık ve Gençler

Şırnak\'ta Fotoğrafçılık ve Gençler
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Mecit Çevrim, sosyal medyanın fotoğrafçılığa olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

Şırnaklı fotoğraf sanatçısı Mecit Çevrim, fotoğrafçılığın 200 yıllık serüveninde sosyal medyanın gençlerin bu sanata ilgisini artırdığını söyledi.

Nicephore Niépce'nin ilk fotoğrafı çekmesinden bu yana geçen 200 yılda fotoğrafçılık büyük değişime uğradı. Şırnak'ta ise bu sanat, hem kentin tanıtımına hem de gençlerin vizyonuna ışık tutuyor. Düzenlenen yarışmalar, sergiler ve atölyeler sayesinde bölge halkı ve özellikle gençler, sanat yoluyla kendilerini ifade etme imkanı buluyor.

Fotoğrafçılığın gelişmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran fotoğraf sanatçısı Mecit Çevrim, "Fotoğrafçılığın 200 yılını 19 Ağustos'ta kutluyoruz. Nicephore Niépce'nin 200 yıl önce ilk fotoğrafı elde etmesinden bugüne teknoloji olarak çok büyük bir gelişme sağlandı. Biz de özellikle Şırnak ve doğasını, tarihi yerlerini ve kültürel mirasını belgelemek, kanıtlamak ve insanlara göstermek için büyük bir çabayla ekibimle birlikte çalışıyoruz. Fotoğrafçılığın gelişiminden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Umarım çok daha güzel bir yerlere gider. Fotoğrafçılık, özellikle son birkaç yıldır daha da gelişti. Özellikle sosyal medya mecralarındaki gezi fotoğrafçılarının paylaşımları fotoğrafçılığa ilgiyi artırdı. Aynı zamanda doğal sürecinde sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf, video kullanmaları fotoğrafçılığın büyük bir gelişim göstermesini sağladı. Özellikle cep telefonlarındaki mobil fotoğrafçılığın ilerlemiş olması, gençlerin daha yatkın olmasını, fotoğrafçılığı öğrenmek için biraz daha çaba harcamasını sağlıyor. Bunu görüyor ve gözlemliyoruz" dedi.

Aynı zamanda fotoğraf eğitimleri verdiklerini aktaran Çevrim, "Gençlerin katılımlarından büyük memnuniyet duyuyorum. Çocuklar evlerinden çıktıkları gibi fotoğraf çekmeye başladıkları için sosyal medyada takipçi ve beğeni alabilmek için en iyi fotoğrafı, videoları çekmek için bizden destek istiyorlar. Biz de elimizden gelen destekleri sunuyoruz. Sergiler, fotoğraf yarışmaları ve aynı zamanda dostlarımızla fotoğraf gezileri düzenleyerek bu çabaya bir katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Fotoğrafçılık ve Gençler - Son Dakika

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