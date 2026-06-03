Şırnak\'ta "Hayat Boyu Öğrenme" sergisi açıldı

Şırnak'ta Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslarda yapılan çalışmalar, Hayat Boyu Öğrenme Şenliğinde sergilendi.

Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme" çerçevesinde merkez Beytüşşebap, Uludere, Cizre, Silopi, Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçelerin Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri bünyesinde yapılan tüm çalışmalar Cumhuriyet Meydanında sergilendi. Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit ve çok sayıda kişi sergi açılışına katıldı. Her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme' Haftası etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta Cumhuriyet meydanında Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerlerinin ürettiği ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, "Ev hanımların geleneksel olarak yaptığı, el emeği göz nuru, ürünlerin sergisini görüyorsunuz, bunlar gelenekten geleceğe doğru bize güzel bir perspektif sunuyor. Bu topraklarda bin yıldır dokunmaya devam eden, örülmeye devam eden, çeyiz veya ihtiyaç olarak hazırlanan ve bize daha iyi konforlu hayat sunan bir sürü yetenekler ediniyoruz. Burada binlerce hayat boyu öğrenme kurslarımız var. bu kurslarda yemekten el işine kadar ürünler hazırlanıyor" dedi.

Sergide konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit de "İnsan hayatında bazı öğrenmeler vardır ki okul sıralarında başlar ve diploma alındığında sona erer. Bazı öğrenmeler ise hayatın içinde kendiliğinden devam eder. Yeni bir iş öğrenirken, bir meslek edinirken, yıllardır içinde taşıdığı bir merakı hayata geçirirken ya da günlük yaşamını kolaylaştıracak bir beceri kazanırken insan öğrenmeye devam eder. Hayat boyu öğrenme dediğimiz anlayış tam da bu sürekliliği ifade ediyor. Bugün burada bulunan kursiyerlerimizin her birinin farklı bir hikayesi var. Kimi yeni bir beceri kazanmak için kurslara katıldı, kimi ailesine katkı sunabilmek için bir meslek öğrenmek istedi, kimi de yıllardır ertelediği bir hayalini gerçekleştirmek için bu yola çıktı. İşte bu hikayeler, hayat boyu öğrenmenin toplumdaki karşılığını en güzel şekilde gösteriyor. Biraz sonra gezeceğimiz sergilerde birbirinden güzel çalışmalar göreceğiz. Bu çalışmaların her biri saatlerce süren emeğin, sabrın ve gayretin sonucudur. Ortaya çıkan ürünler kadar, o ürünlerin arkasındaki çaba da takdiri hak ediyor. Dünyanın hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi yenileniyor, meslekler dönüşüyor, ihtiyaçlar farklılaşıyor. Böyle bir zamanda öğrenmeye açık kalabilmek büyük bir değer taşıyor. Kendini geliştirmeye devam eden bireyler hem kendi hayatlarına hem de yaşadıkları topluma önemli katkılar sunuyor. Şırnak'ta bu konuda sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız. Halk eğitimi merkezlerimiz aracılığıyla yürütülen çalışmalar her yıl daha fazla vatandaşımıza ulaşıyor. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve farklı yaş gruplarından vatandaşlarımızın kurslara gösterdiği ilgi bizleri memnun ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ilimiz genelinde bin 383 kurs açılmış, yaklaşık 24 bin vatandaşımız bu kurslardan faydalanmıştır. Bu rakamlar elbette önemlidir; ancak bizim için daha kıymetli olan, bu çalışmaların insanların hayatında bıraktığı izdir. Yeni bir iş kuran, aile bütçesine katkı sağlayan, yeteneğini geliştiren ya da yıllardır yapmak istediği bir alanda kendisini yetiştiren her vatandaşımız bu çalışmaların gerçek sonucudur. Şırnak'ın her ilçesinde öğrenmeye dönük bu isteği görmek bizlere güç veriyor. İnsanımızın gayreti, üretme arzusu ve kendisini geliştirme çabası geleceğe dair umutlarımızı artırıyor" dedi.

Sergide, kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda el işi ürünler yer aldı. - ŞIRNAK