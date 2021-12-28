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Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi - Son Dakika

Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi

28.12.2021 19:25

Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi Şırnak'ta, Valilik, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi tarafından Kitap Fuarı düzenlendi.

Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Valilik, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi tarafından Kitap Fuarı düzenlendi.

Fuarın hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Pehlivan, kentte valilik, belediye, turizm ve tanıtma derneğiyle kitap fuarının gerçekleştirildiğini söyledi. Kitapların olduğu yerde bilgi ve aydınlanmanın olduğunu belirten Pehlivan, "Gençlerimizin bu fuarlara ilgi göstermesi hepimizi sevindiriyor. Stantları gezdik, yaklaşık 30 ayrı yayınevinin klasiklerden çocuk yayınlarına kadar birçok eseri burada sergileniyor. Hem gençlerimizin, hem çocuklarımız hem de bütün Şırnaklı hemşerilerimizin beğenisine ve tercihine sunuluyor. Çocuklarımız erken yaşta teknoloji ile tanışıyorlar. Cep telefonu gibi internet yoluyla dünyanın her yerine iletişim kurabilen bir çağdayız. Birçok yayına internet yoluyla da ulaşmak mümkün ama hep şunu söylüyoruz kitapların yeri her zaman farklıdır, kıymetli ve değerlidir. Kitaplar kalıcı eserlerdir. Her kitap adeta bir dünyadır. O dünyaları keşfetmekte elbette bize düşüyor" dedi.

Çocukların çok erken yaşlarda anasınıflarında, ilkokul sıralarında kitaplarla tanışması, kitaplarla haşır neşir olması onların ileride hangi kariyer çizgisinde olurlarsa olsunlar başarılarına ivme katacağını ifade eden Pehlivan, kitaplarla erken yaşta tanışanların derslerinde başarıları arttığını kaydetti. Vali Pehlivan, "Her seviyedeki okullarda daha da başarıları artıyor. İlerde gerek mesleki eğitimde olsun, gerek diğer kariyer mesleklerde olsun hem kendilerini ifade etme, anlama, anlatma, idrak etme ve muhakeme yeteneklerini bu anlamda geliştirirler ve kitaplar sayesinde elde ediyorlar. Öğretmenlerin, anne, baba ve veliler rehberinde çocuklarımız inşallah bu etkinlikler sayesinde kitaplarla daha çok tanış olmalarını inşallah hep birlikte görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu konuda destek sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak Üniversitesi Spor tesislerinde düzenlenen Kitap Fuarı açılış törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Pehlivan ve beraberindeki protokol üyeleri, kitap fuarını gezerek, beğendikleri çeşitli kitapları satın aldı.

Kitap Fuarı'nın 5 gün açık olacağı kaydedildi.

Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi
Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi
Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi

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Şırnak Belediyesi, Turizm, Şırnak, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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