Şırnak'ta 'Üreten Kütüphaneler' Vizyonu - Son Dakika
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Şırnak'ta 'Üreten Kütüphaneler' Vizyonu

Şırnak\'ta \'Üreten Kütüphaneler\' Vizyonu
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Kültür Bakanı Ersoy, Şırnak'ta yeni kütüphanenin açılışında kütüphanelerin dönüşümünü anlattı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "'Üreten Kütüphaneler' vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürmenin adımlarını atıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta yapımı tamamlanan Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende, Bakan Ersoy'a Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanı Çetin Şişman ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu eşlik etti. Törende konuşan Bakan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana kütüphane hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda ülkemizin hangi noktasında olursa olsun hiçbir evladımızın kütüphaneye ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaması gerektiğini vurguladım. Bizim gençlerimiz, evlatlarımız kitaba ulaşma konusunda bir sorun yaşamayacak dedik" ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK'IN EN ÖNEMLİ KÜLTÜR VE BİLGİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

Son 5 yılda Şırnak'ta önemli kütüphane yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, İdil, Uludere, Silopi ve Güçlükonak ilçelerindeki kütüphanelerinin modernize edildiğini, Cizre 100'üncü Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nin ise yeni binasına taşındığını söyledi. Açılışı yapılan Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin ise 8 bin 390 metrekare kapalı alana, 1475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olduğunu belirten Ersoy, "Kütüphanemiz, bebek, okul öncesi ve çocuk bölümlerinin yanı sıra yetişkin okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelli vatandaşlarımız için erişilebilir hizmet odaları, atölyeler, multimedya ve konferans salonuyla ilimizin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacaktır" diye konuştu.

'1300'DEN FAZLA KÜTÜPHANE HİZMET VERİYOR'

Kütüphanelerin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yaşam merkezlerine dönüştüğünü ifade eden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Artık kütüphane denince araştırmaların yapıldığı, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği, farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerin yer aldığı yaşam merkezleri akla gelmektedir. Biz gelinen bu noktanın da ötesine geçiyor, 'Üreten Kütüphaneler' vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürmenin adımlarını atıyoruz. Türkiye genelinde 1300'den fazla kütüphanemiz hizmet veriyor. 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 75 çocuk kütüphanemiz, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanemiz faaliyet göstermektedir. Ayrıca 78 gezici kütüphanemizle yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Son 8 yılda halk kütüphanelerinin toplam kullanım alanını yaklaşık 320 bin metrekareden 900 bin metrekareye, oturma kapasitesini ise 97 binden yaklaşık 160 bine çıkardık. Halk kütüphanelerinde üye sayısını 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39,2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26,1 milyona ulaştırdık. Sadece son 3 yılda hizmete açtığımız yeni ve yenilenmiş kütüphanelerimizin sayısı 245'i geçti. Bütün bu eser ve rakamlar Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş ilkleri ve rekorları barındırmaktadır. Kütüphane hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları da sürüyor. Milletimize hizmet söz konusu olduğunda 'yeter' kelimesini asla kullanmıyoruz. Dijital dönüşüm projelerinden mobil uygulamalara, yapay zeka kullanımından engelli dostu yapı ve teknolojilere kadar attığımız her adımla kütüphanelerimizi çağdaş bilgi ve kültür merkezleri haline getirmeyi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi bu sahada da hizmet ve eserlerimizle öncü, özgün ve örnek olmaya devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirerek, kütüphaneyi gezdi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Şırnak, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta 'Üreten Kütüphaneler' Vizyonu - Son Dakika

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