Şırnak Valisi Atay, güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak Valisi Atay, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Şırnak Valisi Atay, güvenlik güçleriyle bayramlaştı Şırnak Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, bayramda görev alan personellerin bayramını kutladı.

16.06.2024 15:50
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Şırnak Valisi Atay, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, bayramda görev alan personellerin bayramını kutladı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'na giden Atay, Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile görüştü. Vali Atay, daha sonra helikopterle Cudi Dağı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesini ziyaret etti, buradaki askerlerin bayramını kutladı. Ardından Şırnak İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut tarafından karşılanan Atay, terör operasyonlarında başarılı olan Meteler Birliğinin ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Vali Atay ve beraberindeki il protokolü 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki Şehitlik Anıtına karanfil bırakarak, şehitler için dua okudu. Buradan Uludere karayolu güvenlik noktasını ziyaret eden Vali Atay, polis ve mahalle bekçileriyle bayramlaştı. Arından da İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile polislerin bayramını kutladı.

Şırnak Devlet Hastanesinde yatan hastaları da ziyaret eden Atay, hastaların bayramlarını kutlayarak, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretlerde, Vali Atay'a, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Sivil Toplum Kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: İHA

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