Sis Dağı'nda 204. Kültür Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı'nın zirvesinde "204. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Şalpazarı Belediyesinin organizesinde düzenlenen şenlik, 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nın zirvesindeki yaylada yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Yöresel sanatçıların eserlerini seslendirdiği şenlikte, horon halkası da oluşturuldu.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AA muhabirine, şenliğe gösterilen ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Şenliğin yanı sıra aynı zamanda kültürel bir etkinlik düzenlendiğini anlatan Kurukız, "Şalpazarlı vatandaşlarımız bir sonraki şenliklere katılabilmek için yıllık izinlerini ayarlıyorlar. Şenliğimizi yoğun katılımla gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl gelen kişi 40 binin üzerindeydi. Bu yıl yoğun bir katılım var ve 100 binin üzerinde olmasını bekliyoruz." dedi.

Ailesiyle şenliğe katılan Osman Boğaz ise yöreye ait kültürün sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Eşimiz ve dostumuzla karşılaşıyoruz sohbet ediyoruz, bizim için de bir istirahat oluyor." ifadesini kullandı.

Yöreye özgü kıyafetiyle şenliğe katılan Fatma Sağlam da geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Burası bizim sürekli yaşadığımız, geleneklerimizi yaşattığımız bir yer. Bu kıyafetleri, bu geleneği mümkün oldukça taşımaya, devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.