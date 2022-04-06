Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyecek

06.04.2022 11:03
Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta perdelerini "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta perdelerini "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün yaptığı, Shakespeare'in klasiklerinden "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyun, 7 ve 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da seyirciyle buluşacak.

Oyun, 9 Nisan Cumartesi saat 14.00 ile 20.30'da da sahnelenecek.

YORUMLAR
500
Konya Devlet Tiyatrosu 'Uyan!' oyununu sahneleyecek Konya Devlet Tiyatrosu 'Uyan!' oyununu sahneleyecek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Nisan 2022 Pazar Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Nisan 2022 Pazar Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Nisan, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Devlet Tiyatrosu 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' oyununu sahneleyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement