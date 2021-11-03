Sivas Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus" adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bizim Yunus" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, her hafta birbirinden farklı, tiyatro seyircisi tarafından beğeniyle izlenen oyunlarla seyircisinin karşısına çıkan SDT, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında sahnelenen, Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) yapımı "Bizim Yunus" adlı oyunla sanatseverleri buluşturacak.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 4, 5 ve 6 Kasım'da saat 19.30'da sahnelenecek.