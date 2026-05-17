Sivas Film Festivali Sona Erdi

17.05.2026 01:10
Sivas Uluslararası Film Festivali, ödül töreni ve konserle başarıyla kapandı.

Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkısıyla düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali'nin kapanışı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ödül töreni ve Yeşilçam Nostalji Konseri ile yapıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, buradaki konuşmasında, 5 gün boyunca şehirde adeta sinema rüzgarı estiğini belirterek, "Sanatın, kültürün ve sinemanın birleştirici atmosferini ve heyecanını hep birlikte yaşadık. Festival süresince düzenlenen etkinliklerle Sivas'ın dört bir yanında sinemanın coşkusu hissedildi, şehrimiz sanatla, söyleşilerle ve birbirinden kıymetli buluşmalarla çok özel günlere ev sahipliği yaptı. Festivalimiz bu yıl da önceki yıllardan aldığı birikim ve tecrübeyi daha ileriye taşıyarak, daha kapsamlı, daha güçlü ve daha zengin bir içerikle hemşehrilerimizle buluşturdu." dedi.

Bu yıl daha fazla sanatçıyı, filmi ve birbirinden değerli etkinlikleri Sivaslı sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şimşek, şunları ifade etti:

"Özellikle gençlerin ve çocukların festivale gösterdiği yoğun ilgi, son derece kıymetli ve umut verici. Bu tür festivaller yalnızca kültür sanat hayatına değil, şehrin tanıtımına, turizmine, ekonomisine ve sosyal hayatına da çok yönlü katkılar sunuyor. 3 yıl önce büyük bir heyecan ve güçlü bir vizyonla başlattığımız festivalimizin bugün ulaştığı noktayı görmek bizler için son derece kıymetlidir. Her geçen yıl daha fazla ilgi gören, daha geniş kitlelere ulaşan festivalimiz, memnuniyetle ifade etmek isterim ki artık yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçmiş, Sivas'ın kültür ve sanat alanındaki iddiasını ortaya koyan önemli bir organizasyon haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyen, uluslararası ölçekte daha fazla ses getiren, uzun metraj yapımlarla güçlenen ve sinema dünyasında daha güçlü yer edinen bir festival hedefiyle çalışmalarımızı aynı kararlılık ve heyecanla sürdüreceğiz."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Sivas'ta olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu güzel şehre daha önce de defalarca geldim. Ancak ilk kez Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak Sivas'tayım. Bildiğiniz üzere Sivas Devlet Tiyatrosu yaklaşık 30 yıldır burada önemli bir hizmet veriyor. Bundan sonra daha sık Sivas'a geleceğim." diye konuştu.

Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali'nin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm emekçilere ve yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Böylesine anlamlı bir organizasyonu Sivas'ta gerçekleştirdikleri için kendilerine minnettarız. Çünkü Sivas, her türlü övgüyü hak eden çok özel bir şehirdir." dedi.

Festival kapsamında düzenlenen törende, Türk sinemasına katkı sağlayan isimler ödüllendirildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'e "Onur Ödülü" takdim edilirken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Murat Ercanlı'ya "Türk Sineması Hizmet Ödülü" verildi.

"TÜRKSOY Özel Ödülü" Dastan Zhappar Ryskeldi'ye takdim edildi. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü Ali Nuri Türkoğlu, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Deniz Uğur, "En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü"nü Burak Haktanır aldı. "Gönül Dağı" dizisinin yapım ekibi de "En İyi Dizi Ödülü"ne layık görüldü.

Festival kapsamında kurmaca ve belgesel film kategorilerinde jüri özel ödülleri ile en iyi film ödülleri sahiplerini bulurken, yarışmaya katılan finalist filmler de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Programın sonunda sanatçı Nilgün Kızılcı'nın sahne aldığı, şef Kürşat Taydaş yönetimindeki Yeşilçam Nostalji Konseri ile davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Kaynak: AA

