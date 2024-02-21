Sivas'ın ünlü çobanı Tarık Kara, Vali Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ın ünlü çobanı Tarık Kara, Vali Şimşek'i ziyaret etti

Sivas\'ın ünlü çobanı Tarık Kara, Vali Şimşek\'i ziyaret etti

Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlık yapan Tarık Kara, söylediği türkülerle sosyal medyada büyük bir üne kavuştu. Kara, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek bir araya geldi. Vali Şimşek, ziyaretten memnuniyetini dile getirirken, Tarık Kara da halk ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

21.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:44
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Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlık yaparken söylediği türkülerle sosyal medyada üne kavuşan Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güneş köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kara'nın hayvanlarını otlatırken söylediği türküleri sosyal medya hesabından binlerce kişi izledi.

Türküleriyle tanınan Kara, Vali Şimşek'e makamında ziyarette bulundu.

Kara ile sohbet eden Vali Şimşek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Vali Şimşek bağlama çaldı, Tarı Kara da halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ın ünlü çobanı Tarık Kara, Vali Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika

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