Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde halk dansları gösterisi ve defile düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinliklerin 4'üncü gününde Atatürk ve Kongre Müzesi'nin yanındaki etkinlik alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Programda, geleneksel halk dansları ekipleri sergiledikleri gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Daha sonra ise " Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Milli İrade" kıyafet defilesi programı ve Misak-ı Milli Halısı kesim töreni yapıldı. Etkinlik Şükriye Tutkun konseriyle devam etti.

Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.