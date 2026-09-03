Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde halk dansları gösterisi ve defile düzenlendi - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde halk dansları gösterisi ve defile düzenlendi

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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerinin 4. gününde Atatürk ve Kongre Müzesi yanında halk dansları gösterisi sunuldu, 'Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Milli İrade' kıyafet defilesi ve Misak-ı Milli Halısı kesim töreni yapıldı. Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek ve milletvekilleri katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinliklerin 4'üncü gününde Atatürk ve Kongre Müzesi'nin yanındaki etkinlik alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Programda, geleneksel halk dansları ekipleri sergiledikleri gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Daha sonra ise " Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Milli İrade" kıyafet defilesi programı ve Misak-ı Milli Halısı kesim töreni yapıldı. Etkinlik Şükriye Tutkun konseriyle devam etti.

Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde halk dansları gösterisi ve defile düzenlendi - Son Dakika

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