Sivas kültür sanat haberleri... Divriği'nin tarihi kaleleri teleferikle birbirine bağlanacak

Sivas'ın Divriği ilçesindeki tarihi Kesdoğan Kalesi ve Divriği Kalesi teleferikle birbirine bağlanarak turizme kazandırılacak.

Çaltı Çayı'na bakan yamaçta kayalık arazinin üzerinde bulunan ve Mengücekoğulları döneminde 1191 yılında inşa edildiği bilinen Divriği Kalesi ile bu kalenin karşısında bulunan Kesdoğan Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kesdoğan Kalesi yakınlarına yapılacak otel ile iki kale arasında ulaşımı sağlayacak teleferik projesi için gelecek yıl yaz aylarında ihaleye çıkılması planlanıyor.

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, AA muhabirine, Divriği'nin tarih ve kültür bakımından eski bir ilçe olduğunu söyledi.

Divriği ve Kesdoğan kalelerinin tarihinin de çok eskiye dayandığını belirten Papaker, "Her iki kalemiz de Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamiyet'in Anadolu'ya gelmesinden önce yapılmış, halen günümüzde varlıklarını koruyan eserlerdir." dedi.

Divriği'deki kalelerin tarihi hakkında bilgi veren Papaker, şunları kaydetti:

"Divriği Kalesi Mengüceklilerin Divriği'ye gelmesiyle beraber 1191 yılında Mengücekli Süleyman Şah tarafından onarılmış ve bugünkü halini hemen hemen almış. Şimdi yeniden restorasyon çalışmamız devam ediyor. Kaleyi orijinal haliyle yaklaşık 1-2 yıl içerisinde tekrar turizme açacağız, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kesdoğan Kalesi'nin tam olarak ne zaman yapıldığı belli değil. Anadolu'daki eski uygarlıklar döneminde yapıldığından bahsediliyor. İki kalenin arasında da bir hikayenin, efsanenin olduğundan bahsediliyor.

'Kesdoğan Kalesi'nde kralın bir kızı varmış, Divriği Kalesi'nde de çalışan bir çocuk varmış. Prenses ile bu çocuk birbirine aşıkmış ama kral çocuğa kızı vermiyormuş. Bunun için bir şart koşmuş, 'İki kale arasında bir ip gereceğim, ipin üzerinden bir kaleden bir kaleye gelirsen, kızı verebilirim.' Kralın da emri altında çalışan, kızı isteyen çocuk ipin üzerinde yürümeye başlamış ve tam diğer kaleye ulaşacakken kral emri altındaki Doğan isimli çocuğa kes diye emir vermiş. Bu olaydan sonra kalenin adı Kesdoğan olarak kalıyor."

"Kaleler arasına teleferik kurulacak"

Bir yatırımcının bölgeye hem turistik otel kurma, otel ve kaleler arasında ulaşımı teleferikle sağlama projesinin bulunduğunu dile getiren Papaker, "İlçemize bir otel kazandıracağız, iki kale arasında hatta ilçenin merkezinden Kesdoğan Kalesi arasında teleferikle ulaşımı sağlamış olacağız. Yakın zamanda inşallah hayata geçecek diye umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Divriği Kalesi'nde yaklaşık 2 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Papaker, "Öncelikle surları yenilemeyle başladılar. Surların büyük bir kısmı da yapıldı, bitme aşamasına geldi. Daha evvel bahsettiğim gibi 1191 yılında Süleyman Şah kaleyi restore ederken burçlara aynı zamanda aslan heykellileri yapmış. Akabinde o aslan heykelleri yapılacak, daha sonra kalenin iç kısmı restore edilecek." dedi.

Divriği Kalesi'nin tarihi önemine dikkati çeken Papaker, "Kalenin iç kısmında Anadolu'daki ilk cuma mescitlerinden biri var. Kimi rivayetlere göre Anadolu'nun ilk cuma mescidi olarak söyleniyor. Yani Anadolu'da yapılan ilk mescitlerden bir tanesi. Mescit günümüze kadar varlığını korumuş. Kalenin içerisinde her gün ibadete açık olmasa da yaz döneminde ulaşım biraz zor olduğundan cuma günleri ibadete açık. Cuma namazları kılınabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kesdoğan Kalesi'nin olduğu bölgede inşa edilmesi planlanan turizm oteli için yatırımcılarla bir araya geldiklerini anlatan Papaker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Valimiz Yılmaz Şimşek'in de çok desteklediği bir proje, biz gerekli kurumlara gerekli başvuruları yaptık. Yer tahsislerinden sonra hızlı bir şekilde otelin inşasına başlanacak. Bu sayede Kesdoğan Kalesi'ne ulaşım kolaylaşacak, aynı zamanda teleferik de olacağı için daha da güzel bir anlam kazanacak. Bölgeye çok güzel tarihi ve turistik otel kazandırmış olacağız. İlçemizin de turizm potansiyelini yükseltmiş olacağız. Gerekli başvurular ve izinler alındıktan sonra ara verilmeksizin otelin inşaatına başlanacağını düşünüyorum."