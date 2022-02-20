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Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu - Son Dakika

Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu

20.02.2022 10:29

Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu Sivas'ta Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas'ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor Sivas'ta Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenen yaklaşık...

Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu

Sivas'ta Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas'ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor

SİVAS - Sivas'ta Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas'ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesibünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesi, üniversitenin 48'nci yılında ziyarete açıldı. Milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu bölüm en çok ilgiyi çekiyor. En çok dikkati çeken parça ise 9-10 milyon yıllık olduğu düşünülen bir filin bacak kemiği. Sivas'ta Haliminhanı bölgesinde bulunan fosil kemik adeta Sivas'ın geçmişine ışık tutuyor. Bilim insanları fosil kemikten yola çıkarak, 9-10 milyon yıl öncesinde Sivas'ın gölleri olan, etrafında zürafaların, fillerin gezdiği Afrika savanları gibi bir bölge olduğunu değerlendiriyor. Öte yandan Tabiat Tarihi Müzesinde yer alan 500 milyon yıl öncesine ait günümüz hamam böceklerine benzeyen fosil de oldukça ilgi çekiyor.

Bu fosil kemik 9 milyon yıllık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde üniversitemizin 48'nci yılına istinaden açılan müzemiz hem jeolojik hem de biyolojik malzemelere ev sahipliği yapmaktadır. Jeoçeşitliliğimizin örneklerinden olan bu malzemeler Sivas'ın ve ülkemizin geçmişinin tanıklarıdır.

Müzemizin fosiller bölümünde hem denizel canlılara hem de karada yaşayan canlılara ait çeşitli fosillerimiz sergilenmektedir. Sivas'ın günümüzden yaklaşık 9 milyon yıl önceki dönemlerinin karalarında yaşayan bir file ait üst bacak fosil kemiğimiz burada ziyaretçilerini beklemektedir. Bu fosilin diğer parçalarından örnekler fosilleşmenin temsili olarak canlandırıldığı dolabımızın içerisinde bulunmaktadır. Daha önce araştırmacılar tarafından yapılan kazılarda bu bölgede aynı zamana ait zürafa, gergedan ve atlara ait fosiller saptanmıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi paleontolojik bulguların dünyamızın geçmişini anlamada çok önemli olduğunu belirtti.

Fas'tan geldi, 500 milyon yıl öncesine ait

Prof. Dr. Erdem, 500 milyon yıl önceki dünyanın sakinlerinden olan ve trilobit olarak adlandırılan bu fosil örneğin müzenin en eski fosillerinden biri olduğunu ve Fas'tan geldiğini söyledi. Fosilin günümüzde eklem bacaklılar dediğimiz canlıların o dönemlerde denizlerde yaşamış atalarına ait bir örnek olduğunu ve ülkemizde de bazı yerlerde bulunduğunu belirtti.

Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu
Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu
Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu

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Cumhuriyet, Afrika, Fosil, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas milyonlarca yıl önce Afrika savanlarına benziyordu - Son Dakika


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