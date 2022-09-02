Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi

02.09.2022 22:36
Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, "Hepimiz Bir Kilimin Desenleriyiz Sivas Yöresinde Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi gerçekleştirildi.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, "Hepimiz Bir Kilimin Desenleriyiz Sivas Yöresinde Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki defilede, Sivas ile 16 ilçesinde tespit edilen ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak yapılan 30 geleneksel kadın ve erkek kıyafeti izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Vali Yılmaz Şimşek, programda, bir şehrin kültürel ve sosyal yaşamını yansıtan giyim ve kuşamının araştırılarak Sivas ölçeğinde ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bir çorabın, yazmanın, hırkanın desenleri ile kendilerine birçok şeyi anlattığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimizin geniş coğrafyasında bu kıyafetlerin bir araya getirilerek proje kapmasında sunulması tanıtım ve bilgilendirme açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. Küreselleşen dünyada dijital çağında etkisiyle gelenek ve göreneklerimizi, unutulmaya yüz tutuğu örf ve adetlerimizin önemini yitirmeye başladığı desenlerimizin, ezgilerimizin manasını yitirdiği bir süreçte böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesini de çok önemsediğimi vurgulamak istiyorum. Sivas çorabının, heybesinin, kıyafetlerinin, türkülerinin, el sanatlarının ve daha nice zenginliklerinin bizler için büyük kıymeti vardır."

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise Olgunlaşma Enstitüsünün kültürel miras ve değerlerin geleceğe aktarılmasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen de 2019 yılından bu yana Sivas halkının giyim kuşamını araştırdıklarını belirterek, "Köy ve beldeleri gezerek bunları tespit ettik. Her birini titizlikle inceleyerek arşivledik. Kıyafetleri aslına uyun olarak bir bir yaptık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sivas ve ilçelerine ait 30 yöresel kıyafet mankenler tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu.

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Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Yılmaz Şimşek, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta 'Geleneksel Giyim Kuşam' defilesi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi - Son Dakika
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