Sivas'ta Endonezya rüzgarı - Son Dakika
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Sivas'ta Endonezya rüzgarı

21.05.2022 14:45

- Sivas'ta Endonezya rüzgarı Sivas'ta yüksek eğitim gören Endonezyalı öğrenciler bu yıl ilkini düzenledikleri Endonezya Kültür Festivali ile ülkelerinin halk oyunlarını sergilediler Sivas'ta yüksek eğitim gören Endonezyalı öğrenciler bu yıl ilkini düzenledikleri Endonezya Kültür Festivali...

- Sivas'ta Endonezya rüzgarı

Sivas'ta yüksek eğitim gören Endonezyalı öğrenciler bu yıl ilkini düzenledikleri Endonezya Kültür Festivali ile ülkelerinin halk oyunlarını sergilediler

SİVAS - Sivas'ta yüksek eğitim gören Endonezyalı öğrenciler bu yıl ilkini düzenledikleri Endonezya Kültür Festivali ile ülkelerinin halk oyunlarını sergilediler.

Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde, Sivas Endonezyalı Öğrenciler Topluluğu tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Endonezyalı öğrenciler hazırladıkları Mirmala, Ratoe ve Saman isimli halk oyunlarını sergiledi. Ayrıca Sılat ismi verilen bıçak gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriler yoğun alkış aldı.

Bu yıl ilki düzenlenen Endonezya Kültür Festivali ile ilgili açıklama yapan Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yıldız, "Sivas'ta yaklaşık 8 yıldır farklı kültür, din ve ırklardan gelen uluslararası öğrencilerle ilgileniyoruz. Bugün Endonezyalı öğrencilerimiz kültür festivali yapıyorlar. Kendi ülkelerinin kültürlerini bizlere tanıtıyorlar. Programın tamamını kendileri hazırladılar ve çok güzel bir program oldu. Biz diğer ülkelerinde aynı şekilde programlarını yapacağız. 'Biz bir milletiz' sloganıyla çıktığımız bu yolda Endonezyalı öğrencilerimiz 'Çeşitlilik içinde birlik' sloganıyla bu programı icra ettiler. Yöresel danslarını, halk oyunlarını ve döğüş sanatlarını tanıttılar" şeklinde konuştu.

Sivas'ta Endonezya rüzgarı
Sivas'ta Endonezya rüzgarı
Sivas'ta Endonezya rüzgarı
Sivas'ta Endonezya rüzgarı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Endonezya, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Endonezya rüzgarı - Son Dakika


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