Sivas\'ta Filistin İçin Resim Sergisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta açılan sergi, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

Yavuz Selim Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay ve öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Özay, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, toplumsal duyarlılık oluşturmak için öğrencileriyle sergiyi oluşturduklarını söyledi.

Emeği geçen öğrencilerini tebrik eden Özay, "İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yaptığı katliama karşı bir şey yapamamak beni derinden yaraladı. Bir sanatçı olarak fırçamın gücüne inandım, böylece sergimizi hazırlamaya başladık." dedi.

Özay, tepkilerini sanatla ortaya koymak istediklerini belirterek, "Bunun neticesinde çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. 101 eserin bulunduğu resim sergisini açtık. Umuyorum ki mazlum Filistin halkının sesi duyulur, katliam bir an önce sona erer." diye konuştu.

Öğrencilerden Semanur Özdemir ise Filistin'deki acıları, zulmü, çocukların ve insanların yaşadıklarını gördükçe büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Filistin temalı resimler çizerek yaşanan insanlık dramını duyurmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Öğretmenlerimizin destekleriyle çok anlamlı çalışmalar hazırladığımızı düşünüyorum. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, iki gün açık kalacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Filistin, İsrail, Kültür, Sivas, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:37:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.