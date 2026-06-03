Sivas'ta 'Kızılırmak'tan Sumud'a' Sergisi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi.

Vali Şimşek, Sivas Turizm Derneği ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Sivas Şube İl Temsilciliği destekleriyle Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde açılan sergiyi gezdi.

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar'dan eserler hakkında bilgi alan Şimşek, bu tarz eserlerin geçmişten günümüze ulaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Şimşek, "İnsanı hem çocukluğuna götürüyor hem de şu anda teknolojinin hangi aşamalardan geçtiğini bizlere aktarıyor. Güzel bir arşiv oluşmuş. Emek veren arkadaşların emeklerine sağlık." dedi.