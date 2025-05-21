Sivas\'ta Türk Mutfağı Haftası Kutlanıyor

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Sivas'ta, aralarında tescilli ürünlerin de bulunduğu yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programda, hafta boyunca Sivas'ın lezzetlerini, zengin mutfağını tanıttıklarını söyledi.

Şimşek, Türk mutfağının zenginliği, çeşitliliği ve özgün lezzetleriyle dünya çapında haklı bir üne kavuştuğunu belirtti.

Sivas'ın, kadim Anadolu'nun önemli bir lezzet durağı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Sivas köftesi, hingel, madımak, katmer, peskütan çorbası, dut pekmezi ve daha nice yöresel lezzetimiz asırlardır sofralarımızı süslemekte ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Türk mutfağının çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti.

Sivas mutfağının da zengin bir içerik taşıdığını dile getiren Uzun, belediyeye ait tesislerde kente özgü lezzetleri tanıtmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan da kültürel kimliğin en önemli yapı taşlarından biri olan Türk mutfağının binlerce yıllık birikimin ve coğrafi zenginliğin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılara, aralarında coğrafi işaret belgesi almış ürünlerin de yer aldığı lezzetlerden ikram edildi.