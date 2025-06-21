Sivas\'ta \'Türkülerde Sevda\' Konseri

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Türkülerde Sevda" adlı konser düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki sezonun son konserinde, koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.