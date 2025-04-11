Sivas'ta 'Yaşayan Miras Festivali' Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta 'Yaşayan Miras Festivali' Başladı

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Sivas'ta düzenlenen 'Yaşayan Miras Festivali' sanatseverlerin ilgisini çekti. Farklı illerden 50'den fazla sanatçının katıldığı festivalin açılışı, Sivas Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirildi. Festivalin amacı, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını tanıtmak ve yaşatmak.

11.04.2025 16:56  Güncelleme: 17:06
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Yaşayan miraslar Sivas'ta buluştu

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen ve 3 gün sürecek olan 'Yaşayan Miras Festivali' başladı. Sanatseverlerin dikkatini çeken festivale birçok ilden 50'den fazla sanatçı katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Sivas Yaşayan Miras Festivali başladı. Farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının katıldığı festivalin açılış töreni Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Açılışa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, "Bakanlık olarak, geçmişten günümüze kültürel değerlerimizin ve mirasımızın önemli bir göstergesi olan el sanatlarımızın yaşatılması ve tanıtılması önde gelen önceliklerimiz arasında. Yaşayan Miras Festivalleri de bu değerleri tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla birçok şehrimizde düzenliyoruz. Bu festivaller, ülkemizin kültürel ve turistik tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor. Elbette bunun yanında festivallerimiz, düzenlendiği şehirlerimizin sanatsal ve kültürel ortamının canlanmasına ve gelişimine de katkı sunuyor. En önemlisi de yerel sanatçılarımızın ülkemizin dört bir yanındaki sanatçılar ile diyaloglarını ve iş birliklerini artırmaları noktasında büyük bir fayda sağladığının da altını çizmek isterim" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Tarihin, kültürün ve sanatın başkenti Sivas'ımızda birbirinden değerli sanatçılarımızın buluştuğu ve el sanatlarımızın tanıtıldığı özel bir etkinlikteyiz. Sivas Yaşayan Miras Festivalimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sivas; birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültür ve tarih şehridir. Selçuklu'nun iz bıraktığı, Osmanlı'nın kokusunun hissedildiği, Cumhuriyetimize can suyu veren bir şehirdir. Aşıkları, türküleri ile aşıklar ve ozanlar şehridir. Bu kadar zenginliği bünyesinde barındıran Sivas, diğer el sanatları ve zanaat dallarında da kendini göstermiş ve adını tüm dünyaya duyurmuş bir şehirdir" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, farklı illerden gelerek uğraştıkları sanatlar ile ilgili stant açan ustalar ile bir süre sohbet etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta 'Yaşayan Miras Festivali' Başladı - Son Dakika

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