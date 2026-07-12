Sivas\'ta yaşayan miras şöleni yoğun ilgi gördü

Sivas'ta düzenlenen 'Yaşayan Miras Şöleni', Türkiye'nin dört bir yanından gelen 80 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısını sanatseverlerle buluşturdu. Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel el sanatları, sergiler ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlenen "Sivas Yaşayan Miras Şöleni", kentin kültürel hayatına renk katmaya devam ediyor. Türkiye'nin 58 ilinden gelen 80 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkarın katıldığı şölen, Tarihi Kent Meydanı'nda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Şölen kapsamında geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini sergileyerek üretim süreçlerini ziyaretçilere uygulamalı olarak tanıtıyor. Geleneksel giysili bebek yapımı, bitkisel örücülük, yumurta kabuğu oyma, sedefkarlık, iğne oyacılığı, ahşap oyuncak yapımı, yazmacılık, seramik, Rize bezi dokuma, tespih yapımı, bağlama yapımı, kilim dokuma, baston yapımı, çinicilik, Karabağ kilimi dokuma, kırkyama, telkari, bıçakçılık, metal oyma, yemenicilik, filografi, cam işleri, deri işleme, kazaziye ve aba dokuma gibi birçok geleneksel sanat dalı ziyaretçilerle buluşuyor.

Dokuma kültürü yakından tanıtılıyor

Şölen kapsamında düzenlenen "Anadolu'nun Dokumacıları Sivas'ta" etkinliği de ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı dokuma ustaları, özel olarak oluşturulan alanda geleneksel yöntemlerle hazırladıkları eserleri sergileyerek ziyaretçilere dokuma kültürünü yakından tanıtıyor.

Çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde açılan Hüsn-i Hat, Tezhip ve Mozaik sergileri sanatseverlerin beğenisine sunulurken, Tarihi Kent Meydanı'nda Karagöz sanatçısı Murat Bal'ın sahnelediği gösteriler çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Ayrıca oluşturulan oyun alanlarında Mangala, Topaç Çevirme, Seksek ve Dokuztaş gibi geleneksel çocuk oyunları da minik ziyaretçilerle buluşuyor.

Şölene yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Dairesi Başkanı Pervin Oymak ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, sergi alanlarını ve el sanatları stantlarını dolaşarak sanatçılardan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Program kapsamında sanatçılara katılım belgeleri de takdim edildi. Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan Sivas Yaşayan Miras Şöleni, 12 Temmuz Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. - SİVAS