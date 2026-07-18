Sivas'taki Sadaka Taşı Unutuluyor - Son Dakika
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Sivas'taki Sadaka Taşı Unutuluyor

18.07.2026 12:30
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Osmanlı kültürünü yansıtan sadaka taşı, günümüzde gözlerden uzak kalıyor ve unutulma tehlikesi yaşıyor.

Sivas'ta Kale Cami civarında yer alan, Osmanlı kültürünün birlik beraberlik ve dayanışmasını yansıtan sadaka taşı günümüzde gözlerden uzak kalarak unutulmaya yüz tuttu.

Tarihi kent meydanındaki Kale Cami girişinde bulunan sadaka taşı, Osmanlı döneminde ki birlik, beraberlik, yardımlaşma kültürünü temsil ediyor. Cami çevresinde bulunan içi delikli 'sadaka taşı' dönemin sadaka kültürünü gözler önüne seriyor. Sadaka yapan ve sadakayı alan kişinin birbirlerini görmediği bu dayanışma kültürü günümüzde çevredeki gözlerden uzak kaldı. Bir zamanlar sadaka vermek isteyenlerin Yatsı namazı karanlığında sadakasını bıraktığı, almak isteyenlerin ise sadaka taşına giderek ihtiyacı olan miktarı aldığı bu taşlar, kimin sadaka bıraktığı kimin ise aldığı anlaşılmadığı için verenin kibirlenmediği, alanın incinmediği çok güzel bir yardımlaşma örneğiydi. Günümüzde ise binlerce kişinin her gün önünden geçtiği sadaka taşının amacını bilenler çok azdı. Sadaka taşlarının geçmişte ne amaçla kullanıldığı duyanlar ise hayran kalıyor.

Tatil için Sivas'a gelerek ziyaret esnasında sadaka taşını fark eden Fatih Doğan, "Müslümanlar gece yatsı namazına geldikleri vakit alan elin veren eli görmemesi sebebiyle sadakalarını taşın içine bırakırlardı. İhtiyaç sahibi insanlarda alması gerektiği kadarını alır kalan sadakayı diğer ihtiyaç sahipleri alması için bırakırdı. Geçmişimizi, tarihimizi bilmediğimizden dolayı bu tarz kültürlerimiz, geleneklerimiz unutulmaya yüz tutmuş durumda. Zira dönemin anlayışına göre amaçlanan birlik beraberlik kültürü git gide unutulmuş durumda camiden çıkanlar ziyarete gelenler sadaka taşının varlığından bile habersiz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'taki Sadaka Taşı Unutuluyor - Son Dakika

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