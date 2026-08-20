Sivas'taki Tarihi Hamam Restorasyon Bekliyor - Son Dakika
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Sivas'taki Tarihi Hamam Restorasyon Bekliyor

Sivas\'taki Tarihi Hamam Restorasyon Bekliyor
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1904'te inşa edilen Rahmi Akça Şirin Hamamı, yangın sonrası atıl duruma düştü ve restore edilmek istiyor.

Sivas'ta 1904 yılında inşa edilen Rahmi Akça Şirin Hamamı, geçirdiği yangın ve yıllar içerisinde oluşan deformasyonların ardından kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi'nde yer alan Rahmi Akça Şirin Hamamı, 1904 yılında inşa edildi. Kesme taştan klasik Türk hamamı plan şemasına göre inşa edilen tarihi yapı, sıcaklık, soğukluk ve ılıklık bölümlerinden oluşuyor. Sıcaklık bölümünde dört eyvan ve dört halvet birimi bulunan yapının bu bölümlerinin üzeri kubbelerle örtülüyor. İnşa edildikten sonra 1960'lı yıllara kadar aktif olarak kullanılan hamamda o yıllarda ciddi bir yangın çıktı. Yangının ardından önemli ölçüde zarar gören yapı, yapılan çalışmalar sonrası yeniden kullanıma açılarak, 1990'lı yıllara kadar hizmet vermeyi sürdürdü. Yangın ve geçen yıllar yapıda ciddi bozulma ve deformasyonlara neden olurken, tarihi hamam zaman içerisinde atıl bir yapı haline geldi.

"1904 yılında inşa edilmiştir"

Yapının tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi veren Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Bulunduğumuz tarihi yapı, Şirin Hamamı olarak bilinen yapı olup, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi'nde yer almaktadır. Yapı, kitabesinde yer alan ifadeye göre 1904 yılında inşa edilmiştir. Bazı tarihi kaynaklara göre ise 19. yüzyılın sonlarında inşa edildiği bilgisine ulaşabiliyoruz. Kesme taştan inşa edilen yapı, klasik Türk hamamı plan şeması üzerine yapılmıştır. Sıcaklık, soğukluk ve ılıklık bölümlerinden oluşmaktadır. Sıcaklık bölümünde dört eyvan ve dört halvet birimi yer almaktadır. Bu bölümlerin üzeri de kubbeyle örtülüdür. Hamamlar sadece bir yapı olmanın ötesinde, toplumun sosyal yaşamının sürdüğü, çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği önemli mekanlardır" dedi.

Yangın sonrası ciddi bozulmalar meydana geldi

Hamamın uzun yıllar aktif olarak kullanıldığını belirten Budaktaş, "Yapı, inşa edildikten sonra 1960'lı yıllara kadar aktif olarak kullanılmıştır. Ancak bu dönemde ciddi bir yangın geçirmiştir. Yangının ardından yapı önemli ölçüde zarar görmüş ve restorasyon sürecine ihtiyaç duymuştur. Yapılan çalışmaların ardından 1990'lı yıllara kadar yeniden kullanılmaya başlanmış olsa da yangın sonrası süreç yapıda ciddi bozulmalara ve deformasyonlara neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yıllar içerisinde atıl duruma düştü

Yapının farklı dönemlerde restorasyon projelerine konu olduğunu ifade eden Budaktaş, "Yıllar içerisinde atıl duruma düşen yapı farklı dönemlerde restorasyon projelerine konu olmuş, ancak planlanan restorasyonlar bir türlü istenilen şekilde gerçekleştirilememiştir. Son olarak Sivas Valiliği tarafından hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında yapıyla ilgili yeni bir proje gündeme gelmiş ve bu doğrultuda karar alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise yalnızca yapının duvarlarını, kubbesini ve ısıtma sistemini restore etmek değildir. Asıl önemli olan, restorasyonun ardından yapının nasıl işlevlendirileceğidir. Aksi halde yüksek maliyetlerle gerçekleştirilecek bir restorasyonun ardından yapı yeniden atıl ve kullanılmayan bir bina olarak kalacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'taki Tarihi Hamam Restorasyon Bekliyor - Son Dakika

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