Sivas Ulu Cami\'nin Restorasyonu Devam Ediyor

06.05.2026 00:56
829 yıllık Ulu Cami'nin eğik minaresi, restorasyon çalışmalarıyla düzeltiliyor. Tamamlanması bekleniyor.

Sivas'ta minaresindeki 1 metre 17 santimetrelik eğim ile dikkat çeken 829 yıllık Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor.

Anadolu'da ilk inşa edilen camilerden biri olan ve Danişmentliler döneminde 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1197 yılında inşa ettirilen Sivas'taki Ulu Cami, 1 metre 17 santimetre eğik minaresi ile dikkat çekiyor. İtalya'nın Pisa şehrindeki 5.5 derecelik eğime sahip Pisa Kulesi'ne benzetilen Ulu Cami restorasyona alındı. Toplam 50 adet kolon bulunan caminin zemininin yanı sıra 7 derecelik eğime sahip minaresinde de çalışmalar başladı. Minare yüzey restorasyon çalışmaları için hazırlanan 9 çelik iskelenin montajı tamamlandı. 13 metrelik temele sahip olan ve çelik halatlar ile sabitlenecek olan eğik minarede çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Restorasyon çalışmaları bir sonraki Kurban Bayramı'na tamamlanacak

Ulu Cami'deki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Hava şartlarından dolayı çalışmalara yeni başladık. Ulu Cami'nin minaresi için iskelemizin temelini bir aydır uğraşarak tamamladık. Bir sonraki Kurban Bayramı'na inşallah camiyi yetiştireceğiz. Cami içinde 50 adet temelimiz vardı. 50 adet temelin 30'unu tamamlamıştık. Bir haftada 2 adet ayak temeli güçlendirmesi yapabiliyoruz. Bilim kurulu toplantılarını tamamladık, Koruma Bölge Kurulumuz ile kararlarımızı aldık. Camiyle alakalı peyzaj ve çevre düzenlemesi olarak son bir çalışma projemiz var. Onu da bu yaz sonuna kadar tamamlayacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

