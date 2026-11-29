Sivas'ın Zara ilçesinde, Çanakkale zaferinin anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Belediye Düğün Salonu'nda açılan sergide Çanakkale zaferi ve ruhunu yansıtan eserler yer aldı.

Ziyaretçilerini bir hafta ağırlayacak sergi özellikle öğrencilerden ilgi görüyor.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, açıklamasında, Çanakkale zaferinin ve ruhunun yarınlara taşınması, gelecek nesiller tarafından da anlaşılması amacıyla açılan sergide yer alan eşyaların kendilerini o döneme götürdüğünü belirtti.