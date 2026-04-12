Sivaslı şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Sivas Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulunda, "Unutulmayan Kahramanlar Şehit Kütüphaneleri Projesi" kapsamında Şehit İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün adının verildiği kütüphane için açılış programı gerçekleştirildi.

Programa Sivas 5. Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Vali Yardımcısı Osman Altın, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, İl Müftüsü Hasan Limon, proje koordinatörü Aysun Doğan, şehit Üzüm'ün ailesi, hayırseverler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından şehit Üzüm'ün ailesine, kütüphanenin düzenlenmesi ile tefrişatının tertip edilmesine destek olan hayırseverlere ve kütüphanenin yapılmasına öncülük eden öğretmenlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından dualar eşliğinde Şehit İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. - SİVAS