Siverek'te Gelincik Şölene Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siverek'te Gelincik Şölene Dönüştü

11.05.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te açan gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüyerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte açan gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüyerek adeta görsel bir şölen oluşturdu.

İlçede özellikle mayıs ayında açan gelincik çiçekleri, kırsalda kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yağışlı geçen kış ve ilkbaharın ardından geniş alanlara yayılan gelincikler, doğaya canlılık kattı.

Siverek-Diyarbakır kara yolu güzergahındaki tarlalarda yoğun şekilde görülen gelincikler, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. Araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar ve doğaseverler, kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çektiriyor.

Kent merkezinden de çok sayıda kişinin geldiği bölgede gelincik tarlaları, doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bazı ziyaretçiler aileleriyle vakit geçirirken, fotoğrafçılar ise gün batımında oluşan manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

"İlk defa böyle bir manzara görüyorum"

Öğretmen Zeynep Rukiye Yağcı, manzaranın etkileyici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıldır Siverek'teyim, ilk defa böyle bir manzara görüyorum. Çok güzel, çok beğendim. Herkese burayı tavsiye ederim hatta buranın bence festivalinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel atmosfer var, her yer kıpkırmızı. Daha önce çok çiçek festivallerine gittim ama hiç böylesini görmemiştim. Açıkçası çok beğendim, herkese tavsiye ederim. Yolu düşen herkes mutlaka burayı görsün isterim."

Adana'dan gelen Fatma Yener de gelinciklerin oluşturduğu görüntüye hayran kaldığını ifade ederek, "Çiçekleri çok severim. Daha önce birçok çiçek festivali gördüm ama böylesini ilk kez görüyorum." diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla bölgeye gelen Lütfü Dervişoğlu ise alanın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Siverek'te Gelincik Şölene Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:06:06. #7.13#
SON DAKİKA: Siverek'te Gelincik Şölene Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.