Siverek'te Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Siverek'te Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Siverek\'te Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi
18.06.2026 13:40  Güncelleme: 13:45
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Siverek Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen öğretmenler voleybol turnuvası final maçlarıyla sona erdi. 36 takımın katıldığı turnuvada Şehit Mehmet Gözcü Ortaokulu birinci oldu.

Belediye tarafından düzenlenen Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğretmenler arası voleybol turnuvası, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Siverek Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerden oluşan 36 takım katıldı.

Final ve üçüncülük müsabakalarını, Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Alhas, kurum müdürleri, öğretmenler, aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Turnuvada Şehit Mehmet Gözcü Ortaokulu birinci, Türk Telekom Anadolu Lisesi ikinci, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Şehit Mehmet Gözcü Ortaokulu ile Türk Telekom Anadolu Lisesi arasında oynanan final karşılaşmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Turnuvaya katılan Mehmet Koç,"Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi olarak bugün üçüncü olduk belediyemize teşekkür ederiz, çok güzel bir turnuva oldu emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Siverek'te katıldığım en güzel turnuvalardan biri olduğunu belirten Brusk Demiray, "Siverek'te katıldığım en güzel turnuvalardan biri oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim, Sporun birleştiricisi gücüne sonuna kadar inanıyorum, bunu hissetim başarı gösteren tüm okullara teşekkür ediyorum. Turnuvayı düzenleyen herkese ve Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak'a sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siverek'te Öğretmenler Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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