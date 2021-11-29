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Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu

29.11.2021 12:30

Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 Siverekli yazar ve şair düzenlenen imza gününde, okurlarıyla bir araya geldi.

Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 Siverekli yazar ve şair düzenlenen imza gününde, okurlarıyla bir araya geldi.

Siverek Kültür, Bilim ve Sanat Derneği tarafından organize edilen Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluşuyor, adlı program kapsamında Siverekli 20 şair ve yazar ilçenin tarihi gümrük hanında okurlarıyla buluştu. Programa vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterirken, okurlar kitaplarını okudukları yazar ve şairlerle ilk defa görüşmenin heyecanın yaşadı, yazar ve şairlerle hatıra fotoğrafı çekildi.Dernek Başkanı Halil Yoğunlu, "Siverek'in tarihi gümrük hanında 20 şair ve yazarımızla imza günü hazırladık. Bunun öncülüğünü yapmaktan dolayı çok mutluyuz, Siverekli hemşerilerimiz bu gibi etkinlik ve çalışmalara susamış durumdadır. Yazar ve okurları bir araya getirmek için inşallah bu tür çalışmaları geleneksek hale getireceğiz" dedi

Siverekli yazar Hamit İzol de yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler, özelikle Siverek için çok önemlidir. Çünkü insanların kültürle, sanatla buluşması gerçekten Siverek'in geçmişinin tarihinin ne kadar kültürel bağlarının olduğunun göstergesidir. Çünkü Siverek'te birçok değerli şair, yazar, sanatçı çıkmıştır. Yani Siverek bir kültür kentidir, bu etkinlikte bunun öyle olduğunun göstergesidir. Ben şahsen böyle bir programa davet edilir edilmez, koşa koşa geldim. Çünkü benimde ve hepimizin de Siverek'e borcumuz var. Burada biz doğduk, burada büyüdük, evet Mersin'de iş yaptık, şimdi belki Mersin'de yaşıyor olabiliriz ama neticede buranın toprağında doğduk ve burada büyüdük. Siverek'te olmaktan büyük şeref duyuyorum, şehrimle ilgili üzerime ne düşerse, ne zaman çağrılırsam gelirim, çünkü Siverek benim için çok önemlidir. Siverek bizim, hepimizin anasıdır, onun için tüm Sivereklilerin birbirlerini sevmesi lazım. Biz birbirimizi öldürmemeliyiz, biz birbirimize yanlış yapmamalıyız, biz birbirimizi kucaklamalıyız, birbirimizi yükseltmeliyiz. Hiç kimsenin kimseye burada bir üstünlüğü olamaz, biz birbirimizi sevip bu kültürel olaylara daha çok önem verdiğimiz zaman, gelecekte hem ülkemiz için hem şehrimiz için çok güzel şeyler yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

İmza gününe katılan vatandaşlardan Esat Ayata, "Biz böyle sosyal etkinliklerin sürekli yapılmasını istiyoruz. İnşallah Siverek böyle güzel sosyal, sanat ve kültürel çalışmalarla buluşur ve bu şekilde anılır. Biz Memleketimizi gerçekten çok seviyoruz, herkes elinden geldiği kadar inşallah bir şeyler yapar ve umarım Siverek hak ettiği yere gelir" diye konuştu.

Etkinliğe Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar, sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in Kız kardeşi Güzide Pütün, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu
Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu
Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu
Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu

Şanlıurfa, Siverek, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu - Son Dakika


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