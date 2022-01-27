Soğuk kış gününde sokak kedilerine sıcak yuva - Son Dakika

Soğuk kış gününde sokak kedilerine sıcak yuva

KASTAMONU - Kastamonu'da kedilerin soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla yapılan 50 kedi evi törenle mahallelere dağıtıldı.

Kastamonu Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından, Kastamonu Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 'Evime Dokunma' projesi kapsamında, yapımları tamamlanan 50 adet kedi evi Kastamonu düzenlenen törenin ardından mahallelere dağıtılmaya başlanıldı. Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde gerçekleştirilen törene Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz, Resul Köprülü, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Veteriner Hekim Çiğdem Tuncay, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Kenan Gücükbergen, KASDOHAYKOD Başkanı Can Kuşoğlu, KASDOHAYKOD Basın Sözcüsü Sevgi Kutucu, veteriner hekimler, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri de katıldı

"100'ün üzerinde noktada sokak hayvanları için besleme yapıyoruz"

Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kastamonu Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından hayata geçirilen 'Evime Dokunma' projesi kapsamında yapımları tamamlanan 50 adet kedi evimizi daha bugün itibarıyla mahallelerimize ulaştırıyoruz. Kastamonu Belediyesi olarak sokak hayvanları noktasında çalışmalarımızı titizlikle sürdürürken böyle bir projede de yer almaktan ayrıca mutluluk duyduk. Çünkü biz özellikle bu soğuk kış günlerinde sokaktaki canlarımızın yiyecek bulma noktasındaki sıkıntılarının farkındayız. Bu doğrulta da ekiplerimiz zaten 100'ün üzerinde noktada sokak hayvanları için beslemelerini rutin olarak sürdürüyorlar. Bu projede emeğe geçenlere, destek verenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Kastamonu Belediyesi olarak projeye hem malzeme anlamında hem de dağıtım anlatımında katkılarda bulunduk, bulunuyoruz. Daha öncesinde de ifade ettiğim gibi zaten sokak hayvanları için özellikle de bu soğuk kış günlerinde çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürürken bu projeye de desteğimizi sağladık. İnşallah 50 rakamı ile başladığımız proje kapsamında nicelerini teslim ederiz" dedi.

"Biz 50 ile başlattık, sizlerle sayısız olmasını temenni ederiz"

Törende konuşan Kastamonu Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Sözcüsü Sevgi Kutucu ise, "Projemiz kapsamında kulübelerimiz tüm mahallelerimizde dağıtılacaktır. Sokaktaki canlarımız için daha fazla yuva, evlere ihtiyaç var. Biz 50 ile başlattık, sizlerle sayısız olmasını temenni ederiz. Gösterdiğimiz duyarlılık ve öncülük bir şeylerin değişmesinde büyük bir umut yaratıyor ve sonuç almak için tüm gücümüzü kullanıyoruz. Bir hayvan kurtardığımda sokakta yardıma muhtaç, aç bir hayvanı beslediğimdeki ve sahiplendirdiğimdeki mutluluğum hayattaki en değer verdiğim duygulardan bir tanesi. Çünkü bu doğa içinde yaşarken bunu yapmazsam gerçek bir insan olamam. Biz derneğimiz adına hayvanların da insanlar gibi eşit yaşam haklarına sahip olduğunu savunan düşüncesindeyiz. İnsanlar hayvanlardan üstün değil. Lütfen onlara saygı duyun. Hayvanlarda bizler gibi bu doğanın bir parçası. Onların bizimle eşit yaşam hakkına sahip olduğunun bilincinde, onurlu, vicdanlı, kendini diğer canlılardan üstün görmeyen bir kimse olarak yaşamak en temel ilke olmalı. Hayvanlara dokunmayın, zarar vermeyin, barınabileceği evlerine, yuvalarına dokunmayın" diye konuştu.

Kutucu, projede emeği geçen ve kendilerini destekleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile belediye personeline teşekkür etti.