Sokak müzisyenleri yılbaşı kutlamalarında kulakların pasını sildi

Müzisyen Gökçe Güneyoğlu: "Yılbaşında klasik kutlamalar vardır ama biz doğaçlama eğleniyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de klasik bir yılbaşı kutlaması yapmak istemeyen sokak müzisyenleri, kent merkezindeki kalabalığa müzik ziyareti vererek, vatandaşların içini ısıttı.

Eskişehir'de yılbaşı kutlamaları devam ediyor. Yeni yıla dışarıda eğlenerek girmek isteyen vatandaşlar kent merkezinde yoğun kalabalık oluştururken, sokak müzisyenleri söyledikleri şarkılarla dinleyenlerin içini ısıttı. Eskişehirli vatandaşların müziğe olan ilgisini bildiklerini dile getiren müzisyenler, plansız bir şekilde farklı gruplarla birleştiklerini ve dinleyenlere güzel anlar yaşattıklarını söyledi. Gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten müzisyenler, yeni yılda bol müzik ve eğlence dileklerinde bulundu.

"Şarkı söyleyerek hep birlikte eğleniyoruz"

Müzisyen Gökçe Güneyoğlu, kent merkezinde şarkı söylemek için Adalar bölgesine geldiklerini söyledi. Burada başka müzisyenlerle karşılaştıklarını ve plansız bir şekilde birleşerek çeşitli şarkılar söylediklerini ifade eden Güneyoğlu, "Hep birlikte eğlenelim istedik. Yılbaşında sokakta müzik yapmayı planlıyorduk. Eskişehir halkı iyi bilir, burada genelde müzisyenler sokak müziği yapıyorlar ve milletle birlikte eğleniyorlar. Burada başka arkadaşlarımız da bugün müzik yapıyormuş, onlara eşlik etmek için yanında durduk. Hep birlikte eğleniyoruz. Sağ olsunlar Eskişehir halkı da eşlik ediyorlar. Yılbaşında keyifli bir vakit geçiriyoruz, yani sokakta müzik yapanların çoğu birbirini tanır, selamlaşıp yanlarına oturabiliyorsunuz. Tanımasanız bile yani kimsenin yadırgayacağı bir durum değil, oturup eşlik edebilir, şarkı söyleyebilirsiniz. Bir müzik aleti çalmanıza gerek yok. Sesinizin güzel olmasına gerek yok, keyif almanız yeterli" dedi.

"Yılbaşında klasik kutlamalar vardır ama biz doğaçlama eğleniyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte farklı bir kutlama yapmak istediklerini söyleyen müzisyen Gökçe Güneyoğlu, "Yılbaşında klasikleşmiş şeyler vardır işte bir mekana gidilir ya da önceden büyük bir plan yapılır vesaire, biz genelde çoğu yılbaşında böyle doğaçlama eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla olmak bizim için en büyük eğlence aslında ne yaptığımızın çok bir önemi yok. Müzik birleştirici bir güç, her zaman her kesim için böyledir. Biz de burada görüyorsunuz arka tarafla keyifli bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Eskişehir böyle bir yer zaten. Yani Eskişehir'in hemen ufak bir şeyde birleştirici bir gücü oluyor. Müzik bunlardan, bugün de görüyoruz önemli etkenlerden bir tanesidir. Yavaş yavaş kalabalık oluşuyor, herkes eğleniyor ve eşlik ediyor. Müzikli, keyifli bir akşam ve herkese iyi yıllar diliyoruz" dedi.