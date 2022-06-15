Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti

15.06.2022 10:01
Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti

Söke'nin Güzeltepe Mahallesi girişindeki boş duvarlar, Almanya'da yaşayan Elif Meşe'nin girişimiyle resimlerle donatıldı.

Söke'nin Güzeltepe Mahallesi girişindeki boş duvarlar, Almanya'da yaşayan Elif Meşe'nin girişimiyle resimlerle donatıldı.

Bir süre önce vefat eden babasının mahallesine gelen Elif Meşe, mahalledeki duvarların resim yapmaya uygun olduğunu gördü.

Muhtar Musa Ölmez'in desteğini alan Meşe'ye Almanya'da yaşayan ressam İsmail Atmalı ve eşi Eşin Dinçer de katıldı.

Yaklaşık 4 gün süren duvar resmi çalışmasına çocuklar ve mahalle sakinleri de destek verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Elif Meşe, mahallenin giriş duvarına bölgenin tarihi ve kültürünü de yansıtan resimler çizdiklerini, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız köyümüzü güzelleştirmek ve ortaya bir kıvılcım atmaktı. 4 gün süren çalışmamız oldu. Almanya'dan tanıdığım hocam ressam İsmail Atmalı ve eşi Esin Dinçer de gönüllü gelerek bu güzel çalışmayı yaptılar. Resimleri yaparken bir kız çocuğu geldi ve 'ben de resim yapabilir miyim ?' dedi. Tam da buydu galiba ulaşmak istediğimiz. Belki bir gün bizi hatırlayacaktır."

Güzeltepe Mahalle Muhtarı Musa Ölmez de mahalle adına Elif Meşe'ye teşekkür ettiklerini, kendisiyle birlikte mahalleyi güzelleştirmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Ressam İsmail Atmalı ise Güzeltepe'ye güzel bir hatıra bırakmak istediklerini belirterek mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti Şeffaf Oda'da görüştüler, isteklerine kavuştular Şeffaf Oda'da görüştüler, isteklerine kavuştular
Kaynak: AA

Almanya, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement